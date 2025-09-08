Demircili vatandaşlardan insanlık dersi: Bulduğu ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde duyarlı vatandaşların bulduğu ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

08.09.2025

Gençlik Merkezi önündeki durakta boncuklu kolyede dizili 9 adet çeyrek altın bulan Fatma Bostan isimli vatandaş altınları Zabıta Müdürlüğüne getirerek teslim etti.

Zabıta ekiplerince tutanak ile teslim alınan ve piyasa değeri 70 bin lirayı bulan çeyrek altınlar kaybettiği belirlenen Ümmü Demirel isimli vatandaşa teslim edildi.

Örnek bir davranış sergileyen Fatma Bostan, "Pazar yerinden çıkmıştım. Babamı beklerken duraktaki banka oturdum. Bir anda oturduğum yerde bir dizi altın buldum. Babamı aradım birlikte belediye teslim etmeye geldik" dedi.

Ümmü Demirel ise, "Hiç bir zaman iyi insanların değeri kaybolmasın. Allah bulanın gönül muradını versin. Düğüne gitmek için evimden acele ile geldim. Durakta oturdum köye gidince fark ettim altınlarımın olmadığını. Acilen muhtarımızı aradım. Muhtarımızda zabıtaya sormuş tarif ettiğim şekilde altınların bulunduğunu söylemiş. İçim rahatladı geldik teslim aldık. Zabıta ekiplerinden ve bulandan Allah razı olsun" dedi.

Demirci Devlet Hastanesi personeli Hüseyin Özdil de Üniversite Caddesinde bir altın künye buldu. Bulduğu künyenin kuyumcuda altın olduğunu öğrenen Hüseyin Özdil Zabıta Müdürlüğüne giderek teslim etti. Bulunan kolyenin sahibi yapılan kayıp müracaatı ile tespit edildi. Veteriner Kemal Faruk Şeker'in eşine ait olduğu tespit edilen künye zabıta ekiplerince tutanak ile teslim alındı.

Yaşananları anlatan Kemal Faruk Şeker, "Eşim pazar yeri dönüşünde üniversite caddesinde künyesini düşürmüş. Çıktık birlikte aradık ama bulamadık. Zabıtaya künyemizi tarih ederek kayıp ihbarında bulunduk. Bir duyarı vatandaşımız bularak zabıtaya ulaştırmış. Zabıta ekipleri başta olmak üzere duyarlı vatandaşımızdan Allah razı olsun" dedi.