Bitlis'te "Kanlı Ay" tutulması nefes kesti

Giriş Tarihi: 08.09.2025 05:50

Foto: İHA

Vatandaşlar, saat 21.11 sırlarında Kanlı Ayı daha net bir şekilde gözlemleme fırsatı buldular. Bitlisli gökyüzü tutkunları heyecan dolu anlar yaşayarak, daha sonrasında Ay'ın evrelerini görebilme fırsatı da elde ettiler. Gözlem yapan Bitlisli uzay meraklıları, hem çıplak gözle hem de ekipmanlarla Ay tutulmasını izleme şansı buldular.