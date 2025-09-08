Bitlis'te "Kanlı Ay" tutulması nefes kesti
Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği tam ay tutulması "Kanlı Ay" Bitlis semalarında görsel şölen oluşturdu. Gökyüzü meraklıları yaşanan doğa olayının keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.
Bölgede uzun süredir doğa ve uzay gözlemleri yapan Dr. Cihan Önen, Bitlisli gökyüzü meraklılarıyla bir araya geldi. Ay, farklı evrelere bürünerek oluşturduğu durum görsel şölenle izlendi.
Vatandaşlar, saat 21.11 sırlarında Kanlı Ayı daha net bir şekilde gözlemleme fırsatı buldular. Bitlisli gökyüzü tutkunları heyecan dolu anlar yaşayarak, daha sonrasında Ay'ın evrelerini görebilme fırsatı da elde ettiler. Gözlem yapan Bitlisli uzay meraklıları, hem çıplak gözle hem de ekipmanlarla Ay tutulmasını izleme şansı buldular.