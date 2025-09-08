Anne boz ayı 2 yavrusuyla kayalıklarda ilerlerken görüntülendi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde boz ayı yavrularıyla ilerlerken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 12:04

Paylaş



ABONE OL

Ardahan'ın Çıldır ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kurtkale köyünde kayalıklarda dolaşan anne ayı ve ikiz yavruları cep telefonu ile görüntülendi. Köyüne gitmekte olan Ömer Çolak'ın karşısına, kayalıklarda dolaşan anne ayı ve ikiz yavrularına denk gelindi.

Çolak tarafından çekilen görüntülerde anne ayı ve ikiz yavrularının kayalıklar üzerinde dolaşarak zirvenin tadını çıkardıkları görüntülendi.