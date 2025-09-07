Giriş Tarihi: 07.09.2025 22:40

Kontrolden çıkan golf aracı yol kenarına savruldu, sürücü yaralandı (İHA)

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Recep K., ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.