Hakkari'de korkutan yangın!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 20:20

Paylaş



ABONE OL

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuya neden olurken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Derya köyüne yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Zorlu arazi şartları nedeniyle yetersiz kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN