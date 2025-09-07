Giresun'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 işçi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Kuzgun köy yolunda seyir halindeki minibüs, karşı istikametten gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzgun köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda seyreden Reşat Ayman (53) yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Sadık Kaplan'ın (45) kullandığı 33 DYG 37 plakalı bir başka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ayman'ın kullandığı minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralarılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

