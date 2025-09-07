Cehennem Deresi Kanyonu'na ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 07.09.2025 14:02

Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Cehennem Deresi Kanyonu'nun adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir alan olduğunu söyledi.

Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile dünyada sayılı kanyonlar arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kanyonu ziyaret eden turistler, bölgenin doğal güzelliğine hayran kalıyor. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal sit alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.