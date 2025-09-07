Bingöl'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Bingöl-Diyarbakır kara yolu Makber mevkisinde 34 DY 2426 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
