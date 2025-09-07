Giriş Tarihi: 07.09.2025 19:15

Artvin 'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından heyelan riski oluştu. Risk nedeniyle Aşağı Hacılar Mahallesi 'nde bulunan tünel, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Arhavi'de heyelan riski nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı (İHA)

Arhavi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği belirtildi.