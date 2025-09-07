Arhavi'de heyelan riski nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı
Arhavi'de etkili olan sağanak sonrası oluşan heyelan riski nedeniyle tünel yolu trafiğe kapatıldı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından heyelan riski oluştu. Risk nedeniyle Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan tünel, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Arhavi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği belirtildi.