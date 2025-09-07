Adıyaman’da "Kanlı Ay" tutulması gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
Adıyaman'ın farklı noktalarında "Kanlı Ay" tutulması ile kızıl renge bürünen gökyüzü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentin farklı noktalarında gökyüzüne bakan vatandaşlar, dolunayın olağan dışı kızıllığını görünce o anları kayıt altına aldı.
Kanlı Ay'ın, Dünya, Güneş ve Ay'ın belirli bir konuma gelmesiyle ortaya çıktığı, bu sırada Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu kızıl renge büründüğü belirtildi.