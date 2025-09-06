Tartıştığı şahsı cami bahçesinde bıçakladı! 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aralarında tartışma çıkan 2 şahıs birbirine girdi. Tartıştığı kişiyi cami bahçesinde kalçasında 3 kere bıçaklayan şüpheli kaçtı. Yaralanan şahıs tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak'ta meydana gelen olayda; P.K ile E.T arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, E.K. baldır ve kalça bölgesinde 3 kez bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan P.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

