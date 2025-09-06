Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu! Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı
4 Ağustos'ta Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden yat üreticisi Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı. Yakın dostunu bulmak için günlerce arama çalışmalarına destek veren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı.
Yalova'dan 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'tan günlerce haber alınamamıştı. Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşıldı.
Denizin dibinden TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarılan cenaze, İstanbul'a getirildi.
Acı kaybın ardından Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi hazır bulundu.