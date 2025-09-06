Yaşam

Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu! Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

4 Ağustos'ta Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden yat üreticisi Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı. Yakın dostunu bulmak için günlerce arama çalışmalarına destek veren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'tan günlerce haber alınamamıştı. Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşıldı.

HALİT YUKAY İÇİN CENAZE TÖRENİ!

Denizin dibinden TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarılan cenaze, İstanbul'a getirildi.

Acı kaybın ardından Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi hazır bulundu.

Törende gözyaşları sel olurken, sevenleri ünlü iş insanına son görevlerini yerine getirdi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yukay, en son Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşmuştu.

BABASINI TESELLİ ETTİ

Tatlıtuğ, ayrıca evlat acısı yaşayan Halit Yukay'ın babası Muhittin Can Yukay'a destek oldu.

Halit Yukay'ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

