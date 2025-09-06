Kapadokya'da kaçak yapıya geçit yok! Tek tek yıkıldı

Giriş Tarihi: 06.09.2025 13:42

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını koruyarak geliştiren, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket eden Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar 1432 kaçak yapı yıkılırken, son olarak Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının tespit çalışmaları kapsamında toplam 920 m² alan üzerinde kurulu bulunan otel ve restoranın izinsiz inşa edildiği ve peribacalarına zarar verdiği belirlendi. Alanın I. Derece Doğal Sit statüsünde olması nedeniyle gerekli uyarıların yapılmasının ardından kaçak bina Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.