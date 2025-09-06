İstanbul'da yağmur etkili oldu! Vatandaş zor anlar yaşadı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış gündüz de hız kesmedi. Şehrin birçok bölümünde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular ıslanmaktan kurtulamadı. Taksim'de turistler ise yağmur altında bol bol fotoğraf çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

