Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı! Mağdurken şüpheli oldu

Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:45

İstanbul 'da yaşayan ve 5 yıldır Bahri K. ile evli olan 24 yaşındaki Melek K., eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Aylarca Gamze isminde bir kadınla duygusal birliktelik yaşadığını öğrendiği eşiyle kavga eden kadın daha sonra barıştı.

EŞİNİN SEVGİLİSİNDEN ŞOK MESAJ

Sabah'ın haberine göre Günler sonra eşinin sevgilisinden Melek K.'ya, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk" mesajı geldi. Melek K.'ya ilerleyen günlerde de mesaj atmaya devam eden kadın, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim" yazıp hakaret etti.

Eşinin sevgilisi ile fotoğraflarını görüp hakarete uğrayan Melek K. da karşı tarafa hakaret edip "Kim bilir kimden hamile kaldın, benim kocamı ayartıyorsun" diye cevap verdi. Sonra da karakola giderek şikayetçi oldu.