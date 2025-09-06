Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı! Mağdurken şüpheli oldu
İstanbul’da yaşayan Melek K., 5 yıllık eşi Bahri K.’nın ihanetiyle sarsıldı. Eşiyle barışma kararı alan genç kadın, bu kez Bahri K.’nın sevgilisi Gamze’den gelen mesajla yıkıldı. “Bahri’den hamileyim, seni süründüreceğim” mesajını alan Melek K. polise başvurdu. Ancak sonrasında yaşananlar şaşkınlık yarattı.
İstanbul'da yaşayan ve 5 yıldır Bahri K. ile evli olan 24 yaşındaki Melek K., eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Aylarca Gamze isminde bir kadınla duygusal birliktelik yaşadığını öğrendiği eşiyle kavga eden kadın daha sonra barıştı.
EŞİNİN SEVGİLİSİNDEN ŞOK MESAJ
Sabah'ın haberine göre Günler sonra eşinin sevgilisinden Melek K.'ya, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk" mesajı geldi. Melek K.'ya ilerleyen günlerde de mesaj atmaya devam eden kadın, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim" yazıp hakaret etti.
Eşinin sevgilisi ile fotoğraflarını görüp hakarete uğrayan Melek K. da karşı tarafa hakaret edip "Kim bilir kimden hamile kaldın, benim kocamı ayartıyorsun" diye cevap verdi. Sonra da karakola giderek şikayetçi oldu.
"BEN DE HAKARET ETTİM"
İfadesinde, "Tehdit ve hakaretine maruz kalınca ben de hakaret ettim" diyen kadın mağdurken şüpheli oldu. Evraklarda müşteki-şüpheli olarak ifadesi alınan kadın, Gamze adındaki eşinin sevgilisinden şikayetçi oldu.