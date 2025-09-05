MEB duyurdu! Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları'nın erişime açıldığını açıkladı. Bu kapsamda Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Destekleme Kılavuz Kitapları öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsıyor. " ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin bireysel farklılıklarına odaklanan bir yaklaşımla 'Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuzları' hayata geçirildi. Her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kılavuz kitaplar, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor.

Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sağlayarak, öğrencilerin bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlıyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsıyor. Bu doğrultuda hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor

