Isparta'da modifiye ve abartı egzoz denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 mahalle ve Sav Kasabası'nda eş zamanlı yapılan denetimlerde araç ve şahıs sorgulamaları yapıldı, kusurlu bulunan araçlara işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:32

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla modifiye ve abartı egzoz denetimi gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Sav Kasabası, Vatan Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kepeci Mahallesi ve Modernevler Mahallesi'nde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Denetimler kapsamında araç ve şahıs sorgulamaları gerçekleştirildi. Kusurlu bulunan araçlara ise gerekli idari işlemler uygulandı.