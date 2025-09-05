Erbaş, Yalova'da cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde cami açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yıkılıp 20 aylık sürede yeniden yapılan Esenköy Merkez Camisi'nde hutbe sonrası cuma namazını kıldırdı. Ardından caminin açılış kurdelesini il protokolüyle kesen Prof. Dr. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Peygamberimiz 'Dünyada bir caminin, mescidin yapılmasını sağlayan mümine cennette onun karşılığı vardır' buyurur. Ne güzel bir müjde değil mi? Bizler, faniyiz. Herkes, fanidir. Cenab-ı Hak, böyle buyuruyor. Kulun da unutulmaması için unutulmaz bir eser bırakması gerekiyor. Unutulmamamız, her zaman hatırlanmamız ve ahirette azığımız olması için bu eserler, birer vesiledir. 3 kişinin amel defteri ölse de kapanmayacak. Bunlardan biri, ilminden istifade edilen alimler. Ameliyle, yani her zaman ilmiyle amil olan ve ilminden istifade edilen alimler. İkincisi, hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar. Üçüncüsü de insanlık, millet, milletin menfaati için hayır yapan hayır sahipleri. Sadaka-i cariye diyoruz buna, yani bitmeyen, devam eden sadaka. Camiler, okullar, yollar, köprüler, insanlığa hizmet eden mekanlar, yerler, bu sadakalardandır. Sadaka-ı cariye sahiplerinin amel defterleri, hiç kapanmayacaktır. Efendimizin bir müjdesidir. İnşallah bu cami, nice yıllar içinde bol bol cemaati karşılar. Gençler, yavrularımız, çocuklarımız, camilerimizde temel dini bilgilerini öğrenirler" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Erbaş, yaz Kur'an kurslarında 3 milyon çocuk ve gencin, Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i, abdesti, namazı, iyiliği, saygıyı, sadakati, değerleri öğrendiğini ifade etti.



Caminin açılışına Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de katıldı.

