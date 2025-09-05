Bursa'da feci kaza! Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa’da yolun karşısına geçerken hafif ticari araç 63 yaşındaki Rahmi Keskin'e çarptı. Feci kazada Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 14:48

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin'e, hafif ticari araç çarptı.

Kazada Keskin yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN