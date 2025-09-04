Yangını söndürmek içi devlet-millet seferber oldu

Edirne'de barakaların ve arı kovanlarının alevlere teslim olduğu yangının diğer evlere ulaşmaması için polis, itfaiye ve vatandaşlar el ele vererek yoğun mücadele sergiledi.

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sarıbayır mevkiinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Arı kovanların ve barakaların alevlere teslim olduğu yangın bölgesine, itfaiye, polis, ambulans ve polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi. Kadını erkeği, genci yaşlısı ekiplere yardımcı olarak yangının diğer evlere sıçramasının önüne geçti.



Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

