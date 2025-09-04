Osmaniye'de feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kavşaktaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Kütük (29), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün gece, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Kütük'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 80 HB 444 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklenip, kavşaktaki direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücü Kütük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kütük'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.