Niğde'de ambalaj fabrikasında yangın! Alevler yükseldi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 20:20

Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

