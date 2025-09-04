Iğdır'da motosiklet virajda kontrolden çıktı: 1 ölü

Iğdır’ın Melekli beldesi yolunda 16 yaşındaki Yusuf Ertekin, motosikletinin virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki çukura düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır'da Yusuf Ertekin'in (16) virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çukura düştü. Kazada, Ertekin hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Melekli beldesi yolunda meydana geldi. Karakoyunlu ilçesi yönüne giden Yusuf Ertekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertekin, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 motosikletin peş peşe ilerlediği, Ertekin'in motosikletinin kontrolünü yitirip kaza geçirdiği görüldü.

