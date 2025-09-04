Çanakkale'de mobil sigara bırakma polikliniği ve timleri sahada

Çanakkale'de 3-9 Eylül tarihleri arasında olan ‘Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada tütünle mücadele için çalışmalar düzenledi. Bu kapsamda mobil sigara bırakma polikliniği ve mobil sigara bıraktırma timleri kordonda ilk kez vatandaşlarla buluştu.

Çanakkale'de 'Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada vatandaşlarla bir araya geldi. 'Halk Sağlığı Haftası' çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Doktor Yavuz Adanur ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Aslı Okan yerinde inceledi.

Mobil sigara bırakma polikliniği ve mobil sigara bıraktırma timleri kordonda ilk kez vatandaşlarla buluştu. Sigara bırakma konusunda sertifikalı hekimler vatandaşlara bu süreçte sunulan desteklerden bahsederek tütün ürünlerinin zararlarını anlattılar.

Sigarayla mücadelede yeni yaklaşım 'yerinde sigara bırakma danışmanlığı'

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 'Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti' sunan hekimler tarafından 'yerinde sigara bırakma danışmanlığı' ile kamu kurum ve kuruluşlarında sigara bırakma desteği veriliyor.

Dumansız hava sahası için ekipler denetimde

Dumansız hava sahası denetimleri için tütün denetim ekibi, iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlara tütünün zararları ve sigara bırakma konusunda İl Sağlık Müdürülüğü ekipleri tarafından verilen destekleri anlattılar.

