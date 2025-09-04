Cami tuvaletinde dehşet! 1 yaralı
Kayseri’de cami tuvaletinde dehşet dolu anlar yaşandı. İki kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kan donduran kavgada 38 yaşındaki F.P., bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı
Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı