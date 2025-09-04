Beşiktaş'taki gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu! Hayatını kaybedenlerin ailelerinden 'Adalet' çağrısı

Beşiktaş'taki gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişinin yakınları 'Adalet' aramak için Beşiktaş Belediyesi önünde eylem yaptı. Yangında hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ, "Çocuğum hayatının baharında gitti. Evimizde oturup yasını tutacağımıza biz şu anda adalet arıyoruz. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ölülerimizi suçlamasınlar. Eyleme Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar da destek verdi.

2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçinin yakınları Beşiktaş Belediyesi önünde 'Adalet' eylemi başlattı. Sorumluların bulunmasını isteyen işçi yakınları açtıkları pankart ve dövizlerle suçluların bir an önce cezalandırılmasını istedi. 15 Eylül'de Silivri'de görülecek duruşma öncesi seslerini duyurmak isteyen aileler 'Adalet istiyoruz' dedi.

'29 AİLEYİ MAHVETTİLER'

Yangında hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ, "Çocuğum hayatının baharında gitti. Evimizde oturup yasını tutacağımıza biz şu anda adalet arıyoruz. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ölülerimizi suçlamasınlar. 'Yanarak ölmedi' diyorlar. Yanarak ölmediyse Onur'umu bana versinler. 29 aileyi mahvettiler. Tek istediğim adalet yerini bulsun. Dışarıda hiç kimse kalamasın" dedi.

Şivan Dolu'nun ablası Fatma Getizmen, "Ben Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yerel yönetim olarak bakıyorum. Önemli olan denetimlerin olmaması. Tadilat zamanında neden denetim yapmadınız. Ben tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen artık denetimler yapılsın" diye konuştu.

"BEN ADALET İSTİYORUM"

Binali Çayır'ın annesi Yadigar Çayır, "Benim oğlum 37 yaşında. Orada barmen olarak çalışıyordu. Ben adalet istiyorum. Adaletin peşindeyim. Kim suçluysa cezalarını çeksin" şeklinde konuştu. Baba Mehmet Çayır ise "1,5 yıl süre geçti. Halen daha bilirkişi raporu gelmedi. Halen bilirkişi raporu bekleniyor. Suçlu olanlar hep dışarıda. Elini kolunu sallayarak geziyor. Biz suçlu olanların içeri alınmasını istiyoruz" dedi.

"BEN HER ZAMAN ONLARIN YANINDA OLACAĞIM"

Ailelere destek olmak için eyleme gelen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar, "Tüm mağdur ailelerin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için geldik. Her gün ölüm sayıları artıyor. Daha çok aileler parçalanıyor. Bana soruyorlar 'Yasemin Hanım her günü nasıl geçiriyor' diye. Bu yaşadıklarımız hiç kolay bir şey değil. Destek olmak için buradayım. Hiç durmaya da niyetim yok. Sonuna kadar. Tüm mağdur aileler bana ulaşabilirler. Ben her zaman onların yanında olacağım. Asla yalnız değiller. Bunu belirtmek için buraya geldim" diye konuştu.

