Kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı çifti dolandırdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendini polis olarak tanıtarak ziynet eşyası ve para dolandıran İ.Ü. (22) yakalandı. Ziynet eşyalarıyla yakalanan İ.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşyalar sahibine iade edildi.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 14:57

Aydın'ın Nazilli ilçesinde telefonla aradığı kişiyi kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi C.B'yi (72) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak evdeki ziynet eşyalarını ve parayı Nazilli Sümer Park'a getirmesini istedi.

Dolandırıcıya inanan C.B. ve eşi Z.B. (72), ziynet eşyaları ve parayı parktaki kişiye teslim etti.

Şüphelinin parktan ayrılması üzerine dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 60 saatlik kaydı inceleyerek şüphelinin İ.Ü. (22) olduğunu belirledi.

Ekiplerce ziynet eşyaları ve parayla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ziynet eşyaları ve paralar, polis tarafından çifte teslim edildi.

