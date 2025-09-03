Gaziantep'te 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Gaziantep'te 3'ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 12:33

Kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı adliye yönünde yaşandı. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3'ü servis aracı toplam 7 araç kazaya karıştı.

Zincirleme kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 20 yaralıya müdahale etti. Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

