Çorum'da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Çorum'u n Bayat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yolda yürüyen Safiye Okumuş'a çarptı. Kazada Okumui, hayatını kaybederken sürücü Ahmet E. gözaltına alındı.
Ahmet E. idaresindeki 19 AFS 083 plakalı otomobil, Eski Alibey köyü yolu Karaçalı mevkisinde yaya Safiye Okumuş'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Okumuş'un cenazesi, Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Ahmet E. ise gözaltına alındı.