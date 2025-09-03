Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ardahan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından operasyon neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 02:34

Paylaş



ABONE OL

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN