Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Ardahan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından operasyon neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.