Şanlıurfa'da evlenmek ya da iş isteyenlerin çıktığı yarım asırlık su kulesi yıkıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlenmek isteyen ve iş ile ilgili sıkıntı yaşayanların, intihar girişiminde bulunmak için tepesine çıktığı 51 yıllık su kulesi iş makinesiyle yıkıldı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:54

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 51 yıl önce yapılan ve 2023 yılında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören su kulesi, iş makinesiyle yıkıldı. Kulenin etrafındaki yolları trafiğe kapatan polis ekipleri, yayaların geçişini de geçici bir süreyle durdurdu. Bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri, tek darbeyle yarım asırlık kuleyi yıktı.



Ceylanpınar'ın simgesi haline gelen 50 metre yüksekliğindeki yarım asırlık su kulesi, evlenmek isteyen ve iş ile ilgili sıkıntı yaşayanların uğrak mekanıydı. Sevdiği kızı alamayan gençler, sık sık soluğu su kulesinde alıp intihar girişiminde bulunuyordu. İş arayanların da aynı şekilde kullandığı su kulesi, önceki yıl birkaç defa yaşanan toplu intihar girişimiyle gündeme gelmişti. Belediyeden çıkartılan işçiler, su kulesine çıkıp toplu halde intihar girişiminde bulunmuştu.

