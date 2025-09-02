Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın defnedildi

Giresun’un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Çarşamba Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Çapkın'ın cenazesi Sarıcalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Ümit Çapkın'ın babası Muaffak Çapkın ve aile yakınlarının yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Sakaryaspor taraftar grupları, Samsunsporlu ve Çarşambasporlu taraftarlar ile vatandaşlar katıldı.

31 Ağustos'ta takımlarının karşılaşmasından dönen taraftar grubu Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada silahlı kavgaya karışmış, olayda yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın (38) yaralanmıştı. Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

