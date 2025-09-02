Konya’da feci kaza! Araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Konya’nın Hüyük ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Hüyük-Isparta kara yolunun Çavuş Göçeri Mahallesi güzergahında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.E.Y. (43) idaresindeki 09 AOT 774 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü N.E.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi D.Y. (37), olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

