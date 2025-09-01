Yaşam

Siirt'te 4 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç, 4 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Afetevleri Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolunda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 56 ABH 338, 42 AKM 259, 56 AAU 479 plakalı otomobiller ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

