Siirt'te 4 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
Siirt-Kurtalan yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç, 4 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Afetevleri Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolunda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 56 ABH 338, 42 AKM 259, 56 AAU 479 plakalı otomobiller ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.