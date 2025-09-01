Otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Kocaeli’de belediye otobüsü şoförü, boğazına cips kaçan 3 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze-Dilovası hattında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'ye ait otobüste meydana geldi. Gebze istikametine ilerleyen otobüste bir anda çığlık sesleri yükseldi. Durumu fark eden şoför Ferdi Karabacak, aracı yol kenarına çekerek boğazına cips kaçtığı için nefes alamayan çocuğa müdahale etti. Karabacak, Heimlich manevrası ile çocuğun soluk borusunu tıkayan cipsi çıkardı.

Soğukkanlı müdahale sayesinde çocuk hayata dönerken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hay Allah senden razı olsun. Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum. İnsan hayatına dokunan bu örnek davranış hepimize gurur verdi" ifadelerini kullandı.

