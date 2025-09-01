Hem sıcak hem yağmur geliyor! Eylül ayının ilk haftası için Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artarken bazı illerde de yağmur bekleniyor. İstanbul'da da yerel yağışların olabileceği tahmin edilirken sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; kuzey ve doğu bölgeler ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olacak.
İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'un kuzeyi, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgeler ise genellikle açık ve az bulutlu geçecek.Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların etkili olduğu bu bölgelerde sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanırken, batı ve güney bölgeler güneşli ve sıcak kalmaya devam edecek.
RÜZGARA DİKKAT
Hava sıcaklıkları, yurdun büyük kısmında mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgâr kuzey kesimlerde kuzeyli, güneyde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ
PAZARTESİ
SALI