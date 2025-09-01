Hem sıcak hem yağmur geliyor! Eylül ayının ilk haftası için Meteoroloji'den uyarı

Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; kuzey ve doğu bölgeler ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olacak.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'un kuzeyi, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgeler ise genellikle açık ve az bulutlu geçecek.Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların etkili olduğu bu bölgelerde sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanırken, batı ve güney bölgeler güneşli ve sıcak kalmaya devam edecek.