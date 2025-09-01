Giresun'da lokantada silahlı kavga! Ölü ve yaralı var
Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Doğancı köyündeki lokantada dün akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan Resul Çapkın'ın (38) tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
