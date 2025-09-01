Bakanlıktan Etimesgut Belediyesi'ne atık cezası!

Etimesgut’taki atıklar (AHABER)

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 TL ceza kesildi.

