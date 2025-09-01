Ankara’da “Ne bakıyorsun?” kavgasında 14 yaşındaki Kenan’ı hastanelik ettiler
Ankara’da bir konserde yaşanan “ne bakıyorsun” tartışması kanlı bitti. 14 yaşındaki Kenan Efe Özübek çıkan kavgada darp edilerek hastanelik oldu.
Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.