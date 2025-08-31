Vatandaştan yılan kurtarma operasyonu!

Giriş Tarihi: 31.08.2025 12:57

Saltukova tren istasyonundaki çay bahçesinde görülen bir metre boyundaki yılan kaldırım taşlarının arasına kaçmak isterken sıkıştı. Vatandaşların uzun uğraşlarına rağmen yılan sıkıştığı yerden bir türlü çıkartılamadı.

FOTO: İHA

Bir vatandaş yılanı kuyruğundan tutarak çekmesine rağmen yılan bir türlü sıkıştığı yerden kurtarılamadı. Kıraathaneden getirilen demir çubuğun yardımı ile yılanın sıkıştığı kaldırım taşına müdahale edilerek yılan kuyruğundan çekilerek çıkartıldı.

Yılanın zorlama esnasında baş kısmından yaralandığı görülürken, vatandaşlar yılanı doğal ortamına bıraktı.