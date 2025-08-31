Piknikten dönen ailenin aracı dereye uçtu: 6 yaralı

Düzce’de Samandere Şelalesi’nden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesi Samandere köyü yolunun Şimşirlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte piknikten dönen Ergin Yavuz idaresindeki 34 YA 0873 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların Düzce'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, çalışmaların ardından ulaşım normale döndü. Dereye düşen aracın çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

