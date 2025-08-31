Otomobilin Karasu Nehri'ne uçtuğu kazada kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:09

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aşkale ilçesi Gümüşseren mevkisinde meydana geldi. Eray D.'nin kontrolünü yitirdiği 25 ADH 366 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Bölgede çalışan işçiler suya düşen otomobildeki Nazlı K.'yi (22) yaralı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan İlknur Sağsöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. (İHA)

Ekiplerin dere kenarında hareketsiz halde bulduğu sürücü Eray K.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, suda kaybolan İlknur Sağsöz için arama çalışması başlatıldı. Erzurum AFAD ve JAK ekipleri, dün nehirde yaptıkları aramalardan sonuç alamadı.

Bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında ekipler, saat 09.30 sıralarında kazanın yaşandığı yere yaklaşık 1 kilometre mesafede İlknur Sağsöz'ün cansız bedenine ulaştı. İlknur Sağsöz'ün cenazesi, sudan çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.