Kaza anında kaskı kafasından fırlayan kişi hayatını kaybetti

Muğla Fethiye’de motosiklet sürücüsü Veli Günay (36), kaskının kazada başından fırlaması sonucu yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Günay, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Veli Günay (36) hayatını kaybetti. Günay'ın kaza sırasında kaskının başından fırladığı belirlendi.

KASKI KAFASINDAN FIRLADI

Kaza, saat 01.30 sıralarında Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 1 çocuk babası Veli Günay'ın kontrolünü yitirdiği 48 AHL 728 plakalı motosiklet devrildi. Kaza sırasında kaskı başından fırladığı belirlenen motosiklet sürücüsü Günay yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

