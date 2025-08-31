İstanbul'un ortasında kan donduran olay! Çöpte vücudunda kesik ve yanıklar olan bebek cesedi bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik yapan personeller sabah saatlerinde çöpte bir bebek cesedi buldu. Cesedin vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 13:22

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.



Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.



Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.



Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

