Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da 20 yaşındaki Mertcan Acar, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:34

Eyüpsultan'da 20 yaşındaki genç, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Olaya ilişkin polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Sesleri duyan mahalleli olayın ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı genci hastaneye kaldırdı.



KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



"ONLAR KAÇTI BİZ DE VURULAN KİŞİNİN YANINA GİTTİK"



Yaşanan olay anına şahit olan Efe Çömen, "Arkadaşımla yolda yürüdüğüm esnada parka doğru giderken iki kişi geldi. Beyaz tişörtlü biri geldi, iki el ateş ettiler. Ondan sonra silah sesleri, bağırış ve küfür sesleri geldi. Biz arkadaşımla hemen binanın içine girdik. Onlar kaçtı bizde vurulan kişinin yanına gittik. Saldırganlar iki kişiydi. 1'i beyaz tişörtlü yüzünde maske vardı. Daha sonra ben aşağı doğru koşmaya başladım. Biz de arkadaşımla yaralının bacağını sardık" şeklinde konuştu.



Polis ekiplerinin olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

