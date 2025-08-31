Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.29’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.88 km derinliğindeki sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 09:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 09.29'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.88 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

