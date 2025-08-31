Ankara'da otomobil yangını ormana sıçradı! Patlamalar meydana geldi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında otomobilde patlamalar meydana gelirken itfaiye ekipleri yanan otomobile ve ormanlık alana hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangın daha da büyümeden söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesinden Ankara istikametine gitmekte olan otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, kendini dışarı attı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında otomobilde patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonucu otomobil parçaları yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Kuru otların tutuşması ile ormanlık alanda da alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobile ve ormanlık alana hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangın daha da büyümeden söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

