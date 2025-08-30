Sakarya'da sokak ortasında infaz! Cinayetin ardından akıllara durgunluk veren paylaşım

Giriş Tarihi: 30.08.2025 23:50

Edinilen bilgilere göre, plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay 'ı (35) beklemeye başladı. Akbay'ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay'ın arkasından koşarak defalarca ateş etti.

Pusu anı böyle görüntülendi (İHA)

Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay'ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.