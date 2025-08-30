Sakarya'da sokak ortasında infaz! Cinayetin ardından akıllara durgunluk veren paylaşım
Sakarya'da alışverişten dönen Ömer Akbay, eşi ve 4 yaşındaki oğlunun önünde, husumetlisi olduğu iddia edilen 3 kişinin pusu kurduğu otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybederken 4 yaşındaki oğlu ise seken mermiyle bacağından yaralandı. Öte yandan sokak ortasındaki silahlı saldırının ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.
Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay'ı (35) beklemeye başladı. Akbay'ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay'ın arkasından koşarak defalarca ateş etti.
Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay'ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay'ın arkasından inerek tabancayla defalarca ateş ettiği görülüyor. Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığılırken, seken bir mermi ise Akbay'ın önünde bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet ediyor. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
SALDIRI SONRASI AKILLARA DURGUNLUK VEREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI
Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlandı.
Ayrıca ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer aldı.