Niğde’de 1 yaşındaki çocuk su dolu kovada boğuldu

Niğde’nin merkeze bağlı Alay beldesinde su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evde oynarken banyoya giren M.E.Ç. (1), iddiaya göre burada bulunan su dolu kovaya düştü.

Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

