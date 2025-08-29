Tekirdağ’da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki Nisa B. yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 05:15

Paylaş



ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Kapaklı-Çerkezköy yolunda yaşandı. A.K. yönetimindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak hurdaya döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan üç kişi yaralı halde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 16 yaşındaki Nisa B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN